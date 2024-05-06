Руслан Петрищев покидает хоккейный клуб «Нефтехимик»
Хоккейный клуб «Нефтехимик» и защитник Руслан Петрищев расторгли контракт по соглашению сторон. Защитник присоединился к команде в сезоне-2021/2022 и провел 98 игр, заработав 5 очков.
Руководство клуба выразило благодарность Руслану за проделанную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
Ранее хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди. Соглашение рассчитано на один год.
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