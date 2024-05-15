Рустам Минниханов встретился с представителями Государства Катар на площадке «Казань Экспо»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями Государства Катар — министром пожертвований и исламских дел Ганем Аль Ганимом и заместителем министра торговли и промышленности Мохамедом Хассеном Аль-Малики. Встреча прошла в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Приветствуя гостей, Рустам Минниханов поблагодарил их за участие в юбилейном, 15-м Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир». Он выразил надежду на то, что их пребывание в Казани будет запоминающимся.



— Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Развивается торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, научно-техническое сотрудничество, — сказал Рустам Минниханов.

Также раис Татарстана попросил передать слова приветствия и почтения Эмиру Катара Его Высочеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений. Было отмечено, что также важно сотрудничать с Катаром в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.



Напомним, вчера в Доме правительства Татарстана состоялась встреча раиса республики Рустама Минниханова с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Главной темой обсуждения стала реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» на территории республики.

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Разиль Самигуллин