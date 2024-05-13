Депутаты рассмотрят вопрос утверждения кандидатов на должности заместителей председателя правительства

Депутаты рассмотрят вопрос утверждения кандидатов на должности заместителей председателя правительства. Согласно указу президента России, у Михаила Мишустина в новом кабинете будет 10 заместителей.

Во время заседания депутаты заслушают выступления представителей профильных комитетов и самих кандидатов. Последние представят свои программы основных направлений деятельности правительства, которые они будут координировать, если их утвердят на должности. Кандидатам также зададут вопросы.

По итогам обсуждения всех кандидатур состоятся выступления представителей всех фракций. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Дмитрия Чернышенко для назначения на пост заместителя председателя правительства.

На должность первого заместителя претендует экс-глава Минпромторга Денис Мантуров. Новыми замами у Мишустина могут стать и.о. главы Минтранса Виталий Савельев и главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Портфели вице-премьеров могут сохранить Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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Разиль Самигуллин