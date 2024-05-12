Обстрел Белгорода: сводка происшествия на 20.30 мск

Фото: скриншот из видео МЧС России

Сегодня, 12 мая, в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты «Точка-У» вооруженных сил Украины. В результате обрушился целый подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома, специалисты допускают возможность и третьего обрушения.

По официальным данным на 20.15 мск, число погибших составляет девять человек, при этом, по неофициальной информации, количество пострадавших превышает 30 человек, в том числе пострадал двухмесячный младенец.

— Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме, — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале в воскресенье.

Одного из пострадавших удалось спасти. Во время поисково-спасательных работ спасатели поддерживали с ним связь. Мужчину удалось извлечь из-под завалов и передать врачам. Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

За день прозвучало пять сигналов «ракетная опасность», после чего спасатели были вынуждены прервать поисково-спасательные работы и укрыться в убежище.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Белгород криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи.

Всего на город были направлены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Все были уничтожены, согласно сводке Минобороны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева