Посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался на 69-м году жизни
По сообщению Министерства иностранных дел РФ, посол России в Мозамбике, Александр Суриков, скоропостижно скончался в возрасте 68 лет. Предварительная версия причины смерти — инсульт.
Александр Суриков работал на посту посла с 2017 года, возглавляя российскую дипломатическую миссию в Мозамбике.
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