Банкрот из Марий Эл отсудил у бизнес-центра в Челнах офисную тумбу за 2,4 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Недавно с иском к ООО «Сити Центр» в Набережных Челнах обратилась Йошкар-Олинская организация «Мастерком». У собственника бизнес-центра «2.18» возле Бульвара Энтузиастов в автограде 46 предметов мебели, самое дешевое из которых — люстру — оценили в 46 тысяч рублей. В общей сложности балансовая стоимость имущества, которую истребовала марийская организация составила 9,8 миллиона рублей.

Предметом иска стали два десятка различных люстр, несколько телевизоров, газовый нагреватель, гранитный стол для переговоров за 1,7 миллиона, мраморный камин и офисная тумба из природного камня за 2,35 миллиона. Все они, согласно материалам дела, располагаются на 22 и 23 этажах офисного здания.

В ходе суда представитель «Мастеркома» указал на решение марийского арбитража, согласно которому компания признана банкротом. В отношении истца введена процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий «Мастеркома» в рамках инвентаризации имущества установил, что компания арендовала в бизнес-центре «2.18» в Челнах помещение на 215 «квадратов». При этом в арендованном помещении числится спорное имущество, которое и стало предметом иска.

Как указано в решении суда, ответчик не пустил представителей истца в ранее арендованные площади для инвентаризации находящегося там имущества. Поводом послужило прекращение договора аренды. «Мастерком» по этому поводу обращался в правоохранительные органы в 2023 году, но получил отказ в возбуждении уголовного дела.

При этом «Сити Центр» и «Мастерком» составили двусторонние акты осмотра имущества, но в помещение на 23 этаже доступ предоставлен не был. Поводом для этого в бизнес-центре назвали то, что площадь уже сдана новому арендатору. Экс-директор «Мастеркома» Александр Козар в ходе суда указал, что имущество, указанное в иске было оставлено в помещении на 23 этаже и к моменту разбирательств вывезено не было.

«Сити Центр» с иском не согласился. В обоснование своей позиции представитель организации указал, что 31 марта 2020 года арендованные помещения были возвращены арендодателю. При этом стороны подписали двусторонний акт сдачи-приема помещения, согласно которому спорного имущества в помещении не оставалось. Кроме того, у бизнес-центра нашлись документы, по которым «Мастерком» в период с 2020 по 2022 годы вывез из помещения документы, мебель и имущество, в том числе спорное.

Позже «Сити Центр» все же обнаружил офисную тумбу из природного камня балансовой стоимостью 2,4 миллиона рублей, которая, однако, находилась не в ранее арендованном помещении на 23 этаже, а в техническом помещении. В части остального имущества суд указал на отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что оно находится в челнинском бизнес-центре. Поэтому арбитраж и вынес положительное решение только в части этой тумбы.

Артем Гафаров