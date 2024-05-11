Сегодня ФК «Рубин» встретится с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ
Сегодня, 11 мая, в 14.00 на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч 28-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и футбольным клубом «Ростов».
В турнирной таблице «Ростов» занимает седьмое место, набрав 40 очков. «Рубин» с 38 очками расположился на девятой позиции. Это четвертая встреча команд в текущем сезоне.
Матч первого круга РПЛ закончился победой «Ростова» (3:0), в групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России в Казани команды сыграли вничью (1:1), а в Ростове-на-Дону победил «Ростов» (1:0).
Напомним, вчера президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин опроверг слухи об отставке главного тренера. Он заявил, что впервые слышит о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.
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