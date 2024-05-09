Президент «Рубина» опроверг слухи об отставке главного тренера Рахимова

Фото: Динар Фатыхов

Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что впервые слышит о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды. Ранее комментатор Константин Генич предположил, что руководство «Рубина» может уволить Рахимова, сообщают РИА «Новости».

— В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю, — подчеркнул Сафиуллин.

Рашид Рахимов занял пост главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Российскую премьер-лигу после сезона во втором по силе дивизионе отечественного футбола. На данный момент казанцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 туров.

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Олег Исаков