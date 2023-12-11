В Муроме планируют выпускать компоненты для автомобилей Aurus и электробусов КАМАЗ

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

На АО «Производственное объединение «Муроммашзавод» планируют запустить производство импортозамещающих комплектующих для автомобилей Aurus, электробусов КАМАЗ и «Волгабас», а еще сельхозспецтехники, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).



В общей сложности объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей, из них 1,75 млрд — на льготный заем фонда.

Новая производственная площадка появится в городе Муром Владимирской области. В цехе будут крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих. На площадке организуют первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus, с последующей адаптацией их под легковые автомобили других российских производителей, а также малотоннажного грузового транспорта (LCV) «Газель» и «Соболь». На данном этапе реализации проекта планируют выпускать до 2 тысяч реек в год.

Объем производства электрических портальных мостов для электробусов составит более 200 мостов в год с последующим наращиванием выпуска.

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил программу стратегического развития компании до 2030 года. В числе ключевых целей, которые КАМАЗ планирует достичь до 2030 года, — выручка в размере 806 млрд рублей и реализация 60 тысяч грузовиков. Доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA — 9%.

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Маргарита Головатенко