Рынок акций России открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС
Рынок акций России открылся во вторник смешанной динамикой цен. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3413,14 пункта (-0,7%), а индекс РТС — 1177,05 пункта (-0,8%). Об этом сообщает «Интерфакс».
Снижение индексов произошло из-за дивидендного «гэпа» в акциях «ЛУКОЙЛа» (-3,8%), цены на которые составили 7666,5 рубля за штуку. Лидерами роста стали акции «ТКС Холдинга», «Газпрома», «Московской биржи», «Яндекса», OZON и «Газпром нефти».
Ранее, в конце апреля, рынок акций России показал рост индексов РТС и Мосбиржи. На тот промежуток времени в лидерах находилась компания «Сургутнефтегаз».
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