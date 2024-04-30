Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи, лидирует «Сургутнефтегаз»

Во вторник российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи. Наибольший рост показали акции «Сургутнефтегаза». Это произошло на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых рынках. Однако снижение цен на нефть из-за уменьшения геополитических рисков на Ближнем Востоке стало сдерживающим фактором. Об этом сообщает «Интерфакс».

За минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,2%. Лидером роста стали акции «Сургутнефтегаза», которые подорожали в ожидании новостей о дивидендах.

К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3 485,96 пункта (+0,2%), а индекс РТС — 1 179,37 пункта (+0,2%). Цены большинства акций на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 1,3% и 0,4% для привилегированных акций соответственно. Также выросли акции ВТБ (+1%), «НОВАТЭКа» (+0,6%), НЛМК (+0,4%) и Сбербанка (+0,4% и +0,3% для привилегированных акций).

С другой стороны, подешевели акции ПАО «Полюс» (-0,8%), Polymetal (-0,3%), «АЛРОСА» (-0,1%) и «Московской биржи» (-0,1%).

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Разиль Самигуллин