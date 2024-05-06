В Казани за 5 мая произошло 85 ДТП

По сообщению Госавтоинспекции по г. Казани, за 5 мая 2024 года в Казани произошло 85 дорожно-транспортных происшествий. Среди них было два инцидента с пострадавшими: наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и наезд на пешехода вне пешеходного перехода.

Сотрудники полиции также задержали 5 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и 6 водителей без прав на управление транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступления были доставлены 6 граждан.

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Артем Гафаров