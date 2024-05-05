Спасатели МЧС укрепляют участок федеральной трассы в Тюменской области

Участок федеральной трассы в Абатском районе Тюменской области оказался под угрозой из-за сильного ветра, который нагоняет волну на насыпь вдоль дороги. Специалисты МЧС России работают над укреплением временной земляной преграды, чтобы предотвратить возможные разрушения.

В сложных погодных условиях на месте работают 384 специалиста, 39 единиц техники и 11 плавсредств МЧС России. Напомним, сотрудники МЧС России продолжают борьбу с последствиями паводка в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях.

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Разиль Самигуллин