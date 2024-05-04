Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в африканскую республику Гамбия

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в республику Гамбия (Африка). Он возглавил Российскую делегацию для участия в 15-ом Саммите Глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества.

С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя.

Рустам Минниханов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и на Саммите ОИС представляет интересы России.

На полях Саммита у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч, а так же участие в ключевых сессиях. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 млрд человек. Высшим органом ОИС является Саммит глав государств и правительств, созываемый раз в три года. XV-й Саммит проходит 4-5 мая в Гамбии.



Местная пресса Республики Гамбия анонсирует визит Рустама Минниханова в страну. Отмечается, что Раис Татарстана, Председатель Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» возглавил делегацию России для участия в саммите. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана



На полях Саммита у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч, а так же участие в ключевых сессиях.