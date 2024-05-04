Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в африканскую республику Гамбия
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в республику Гамбия (Африка). Он возглавил Российскую делегацию для участия в 15-ом Саммите Глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества.
С 2005 года Россия вошла в ОИС в статусе наблюдателя.
Рустам Минниханов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и на Саммите ОИС представляет интересы России.
В настоящее время ОИС объединяет 57 государств с общим населением около 1,7 млрд человек. Высшим органом ОИС является Саммит глав государств и правительств, созываемый раз в три года. XV-й Саммит проходит 4-5 мая в Гамбии.
На полях Саммита у Рустама Минниханова запланирован ряд встреч, а так же участие в ключевых сессиях.
Справка
Организация исламского сотрудничества — международная межправительственная организация государств со значительной долей населения, исповедующего ислам, целью которой является защита интересов государств-членов и координация их действий на международной арене, содействие социально-экономическому развитию, решение гуманитарных вопросов и обеспечение прав мусульман, борьба с исламофобией и осквернением ислама, охрана исламского культурного и религиозного наследия.
Важную роль во взаимодействии с мусульманским миром, в частности с ОИС, играет организованная по инициативе В.В. Путина Группа стратегического видения «Россия — исламский мир». Активной площадкой взаимодействия с исламским миром стал «KazanForum».