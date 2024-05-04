В Казани за 3 мая произошло 150 ДТП

За 3 мая 2024 года в Татарстане произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани. Погибших и пострадавших нет.

Во время несения службы сотрудники ГИБДД задержали семь водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще два человека находились за рулем без водительских прав.

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции были доставлены четыре граждан.





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Рената Валеевв