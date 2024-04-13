Станции контроля воздуха в Татарстане зафиксировали 39 превышений нормы

Фото: Максим Платонов

С начала года станции контроля качества воздуха Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан выполнили уже более 1,244 млн измерений.

За прошедшую неделю станции зафиксировали 39 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. В Казани было зафиксировано 2 случая превышения ПДК по сероводороду с максимальной кратностью 1,6 ПДК. В селе Осиново было зафиксировано 37 случаев превышения ПДК по сероводороду, максимальная кратность составила 4,29 ПДК.

Информация о превышениях направлена в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

На остальных станциях Министерства превышения ПДК загрязняющих веществ за прошедшую неделю зафиксированы не были, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков