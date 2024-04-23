Шествия «Бессмертного полка» в России в этом году отменили

Фото: Максим Платонов

Сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева сообщила, что шествие в традиционном очном формате в 2024 году проводиться не будет. Однако акция пройдет в других форматах более чем в ста странах.



В прошлом году шествия также не было. Зато были предложены альтернативные форматы участия. Можно было внести данные о ветеранах в онлайн-базу, а также поучаствовать в проекте «Стена памяти», разместив там фотографии героев войны.

— Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате, — сообщила Цунаева.

Кроме того, россиян призвали разместить фотографии ветеранов на стеклах своих автомобилей или на одежде. Так можно провести День Победы, не расставаясь с памятью о героях своих семей.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил об отмене шествий «полка» по всему Татарстану в целях безопасности граждан.

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Анастасия Фартыгина