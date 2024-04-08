Депутаты Госдумы предложили ужесточить миграционную политику

В Государственную думу внесен проект федерального закона об ужесточении миграционной политики. Законопроект предполагает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную, а также снятую и погашенную судимость за совершение любой категории преступления на территории РФ или за ее пределами.

Авторы законопроекта считают, что растущее количество преступлений, совершаемых мигрантами, а также тяжесть этих преступлений — угроза безопасности и общественному порядку, ущерб жизни и здоровью населения — обусловливают необходимость пересмотреть миграционную политику в сторону ужесточения.

Депутаты предлагают эти меры, чтобы не допустить нанесения значительного вреда гражданам России и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Также принятие закона не потребует внесения изменений в другие федеральные законы.

Ранее Владимир Путин предложил обновить подход к миграционной политике. Данное предложение глава государства озвучил на коллегии Министерства внутренних дел. Он добавил, что при разбирательстве различных трагедий оказывается, что преступник проник в Россию без каких-либо проблем, при этом имея за спиной букет правонарушений.

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Разиль Самигуллин