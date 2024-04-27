Банк России опубликовал курс валют на 28 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 28 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,07 рубля, доллар упал в цене на 0,23 рубля, евро также подешевел на 0,69 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,57 рубля;
- доллар — 91,78 рубля;
- евро — 98,03 рубля.
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