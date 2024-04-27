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Банк России опубликовал курс валют на 28 апреля

16:27, 27.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 28 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,07 рубля, доллар упал в цене на 0,23 рубля, евро также подешевел на 0,69 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,57 рубля;
  • доллар — 91,78 рубля;
  • евро — 98,03 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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