Дистанционные каналы продаж финансовых услуг нуждаются в регулировании

Участники обсуждения доклада для общественных консультаций Банка России пришли к выводу, что дистанционному каналу продаж финансовых услуг требуется регулирование.

Представители рынка полагают, что для регулирования этой динамичной сферы деятельности необходим гибкий и оперативный подход. Например, могут быть установлены единые требования к информации о предлагаемых онлайн финансовых продуктах и услугах, к ее размещению. Это повысит прозрачность, простоту и доступность сведений и поможет защитить права потребителей.

Однако некоторые участники обсуждения считают, что жесткое нормативное регулирование может стать сдерживающим фактором для развития сектора. Банк России же обращает внимание участников рынка на возможность самостоятельно оценивать уровень рисков для потребителей, учитывая позицию регулятора.

Регулятор также планирует продолжить разработку единых подходов и требований к построению онлайн-каналов продаж. Это должно повысить качество финансовых услуг и развить конкуренцию между участниками финансового рынка. Напомним, с 27 апреля 2024 года кредитные организации смогут получить разрешение регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты по упрощенной схеме.

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Разиль Самигуллин