Банк России изменил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты

С 27 апреля 2024 года кредитные организации смогут получить разрешение регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты по упрощенной схеме.

Теперь банкам не нужно представлять в Банк России одновременно и заключение об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр. Это упростит процесс экспорта наличной валюты и снизит нагрузку на банки.

Изменения позволят ускорить процесс вывоза наличной иностранной валюты за границу и снизить операционную нагрузку на уполномоченные банки. Ранее Банк России усилил контроль за открытыми валютными позициями (ОВП) кредитных организаций. Это делается с целью обеспечения более сбалансированной валютной структуры активов и обязательств банков и предотвращения занижения валютного риска.

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Разиль Самигуллин