КФУ вошел в топ-40 вузов мира по направлению «Нефтегазовое дело»

Стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Rankings.

Так, по направлению «Нефтегазовое дело» КФУ вновь вошел в топ-40 вузов мира, заняв 38-е место ранжирования в мире и 2-е место по России (в 2023 году 40-е место в мире и 2-е место по стране). В прошлом году КФУ занимал 40-е место и также был вторым среди российских вузов.

Помимо этого, КФУ улучшил свои позиции по направлению «Компьютерные науки», заняв 451—500 место в мире и 13-е по России, а также в разрезе трех отраслевых рейтингов — «Искусство и гуманитарные науки» (375-е место в мире и 7-е по России), «Естественные науки» (301-е в мире и 9-е по стране) и «Инженерные науки и технологии» (401—450 в мире и 14-е по РФ). Отдельно отметим, что по последнему треку Казанский университет прибавил 50 позиций в рейтинге.

Сохранение позиций прослеживается и по «Лингвистике» — здесь вуз вновь занял 101—150 место в мире, в том числе по таким дисциплинам, как «Английский язык и литература», «Современное языкознание», «История», «Математика», «Физика и астрономия», «Химические технологии» и «Медицина».

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Рената Валеева