Казань вошла в топ-5 популярных направлений для одиночного отдыха в апреле

Казань стала пятой в рейтинге популярных направлений для отдыха в одиночестве в апреле, согласно данным сервиса «ТВИЛ.РУ». Гости столицы Татарстана предпочитают оставаться в городе в среднем на четыре ночи.

Лидером рейтинга стала Москва, на которую приходится 15% бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с 12%, а третье — Сочи с 11%. Популярность одиночного отдыха выросла на 15% по сравнению с апрелем прошлого года.

Ранее Казань вошла в топ-3 городов России по популярности приложений для домашних тренировок и сервисов, помогающих следить за питанием и подсчитывать калории.

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Разиль Самигуллин