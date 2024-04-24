За прошедшие сутки в Казани произошло 154 ДТП

За сутки в Казани поступило 154 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В двух из них были пострадавшие: в результате падения пассажира в общественном транспорте и наезда на пешехода.

Во время несения службы сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и четырех водителей без права управления транспортным средством.

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции было доставлено восемь граждан. Напомним, за первые три месяца 2024 года в Казани произошло 258 дорожно-транспортных происшествий.

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Разиль Самигуллин