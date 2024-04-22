Депутаты Госдумы предлагают изменить условия потребительских кредитов

Депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает изменение условий потребительских кредитов. Проект закона предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых. Сейчас при заключении договора потребительского кредита полная стоимость кредита не может превышать наименьшее из значений: 292% годовых или среднерыночное значение полной стоимости кредита, рассчитанное Банком России.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последний год резко выросла закредитованность населения. По состоянию на сентябрь 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн рублей. При этом доходы населения растут гораздо медленнее, чем задолженность. Это приводит к тому, что граждане вынуждены обращаться за новыми займами для погашения предыдущих задолженностей.

Авторы законопроекта считают, что снижение максимальной стоимости кредита до 100% позволит улучшить благосостояние граждан и снизить закредитованность. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Также Госдума рассмотрит проект федерального закона «О внесении изменений в статью закона «О персональных данных», подготовленный депутатами нижней палаты.

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Разиль Самигуллин