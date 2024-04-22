Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» охватит все сферы здравоохранения

Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» будет включать все сферы здравоохранения: от первичного звена до реабилитации и спорта. Об этом рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова во время своего выступления на итоговой коллегии Минздрава России.

Новый нацпроект — это масштабная работа, которая затронет все регионы страны и организации. Его главная цель — достижение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в среднем по стране.

Татьяна Голикова отметила, что в некоторых регионах этот показатель уже достигнут, но нужно двигаться дальше. Она подчеркнула, что необходимо стремиться к тому, чтобы ожидаемая продолжительность жизни в России составляла 80 лет и более.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Заинском районе Татарстана проводится капитальный ремонт семи фельдшерско-акушерских пунктов, сообщило Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин