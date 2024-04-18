В Заинском районе капитально отремонтируют семь фельдшерско-акушерских пунктов

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Заинском районе Республики Татарстан проводится капитальный ремонт семи фельдшерско-акушерских пунктов, сообщило Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Работы будут реализованы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2024 году отремонтируют ФАПы в селах Шикмамаево, Поповка, Пуст-Ашит, Верхний Налим, Зычебаш, Старое Маврино, а также в деревне Средние Пинячи.

На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 5 738 212 рублей.

В 2023 году также были капитально отремонтированы семь фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 4 409 066 рублей. Денежные средства выделялись в рамках той же программы.

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Олег Исаков