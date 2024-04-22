В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат

В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в цифровой вид. Постановление о проведении эксперимента подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Эксперимент стартует 25 апреля 2024 года и продлится до 31 декабря 2025 года. Он будет добровольным и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. После перевода документов в электронный вид они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Такую версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, а также в театры, музеи, кино и концертные залы. Обучающиеся смогут проходить по этим документам в учебные заведения.

Электронные документы не отменят обычные — студенты смогут пользоваться любыми из них. Проведением эксперимента займутся Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.

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Разиль Самигуллин