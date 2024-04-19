В Казани на перекрестке Габдуллы Тукая — Фатыха Карима внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Казани на перекрестке Габдуллы Тукая — Фатыха Карима внедрят интеллектуальную транспортную систему. Работы будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они будут завершены до 1 сентября.

На перекрестке установят: контроллер, камеру и семь пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку. Система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы движение транспорта происходило с минимальными задержками.

Напомним, на улицах Казани появятся 25 новых камер с использованием искусственного интеллекта. Камеры будут фиксировать транспорт, который перевозит сыпучие строительные материалы и мусор без полога.

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Разиль Самигуллин