В Казани установят 25 новых камер с ИИ для фиксации транспорта без полога

На улицах Казани появятся 25 новых камер с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Казани Наиль Биктагиров. Камеры будут фиксировать транспорт, который перевозит сыпучие строительные материалы и мусор без полога.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность использования искусственного интеллекта для контроля выполнения правил благоустройства. Мэр отметил, что технологии помогают выявлять нарушителей без привлечения человеческих ресурсов и что город будет наращивать эти возможности.

Система круглосуточной автоматической фиксации автомобилей, перевозящих сыпучие материалы без полога, была внедрена в конце 2023 года. На данный момент в городе используются две такие камеры. Они установлены в местах с плотным автомобильным трафиком.

За это время было выявлено 13 правонарушений, по результатам рассмотрения которых было вынесено штрафов на сумму 615 тыс. рублей в отношении физических и юридических лиц. За несоблюдение пункта 136.8 Правил благоустройства Казани следует административный штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 200 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Основной задачей данной работы, как отметил Наиль Биктагиров, является не сбор штрафов, а побуждение водителей и организаций к уважительному отношению к участникам дорожного движения, а также городским службам, осуществляющим содержание и уборку городских дорог. Напомним в Республике Татарстан с 2020 года реализуется проект «Безопасные качественные дороги». Специальная система адаптации светофоров и 213 камер видеонаблюдения были установлены в Казани и в Набережных Челнах.

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Разиль Самигуллин