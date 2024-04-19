Взломан сайт «Казанского репортера»

Взломан сайт «Казанского репортера». На главной странице неизвестные разместили постер с реквизитами для выплаты денег. В том числе указан кошелек, на который должен быть произведен перевод. Данную информацию корреспонденту «Реального времени» подтвердил главный редактор издания Антон Райхштат. От остальных комментариев он отказался.

Ранее в РТУ МИРЭА предупредили о возможности взлома «умных» колонок. Собеседник RT объяснил, что злоумышленники могут получить доступ к приватной информации, если устройство не защищено надежным паролем или на нем не отключен микрофон.

Также у 21% россиян хотя бы однажды взламывали аккаунт от игры или игрового сервиса. Аналитики выяснили, что 40% геймеров в результате происков злоумышленников остались без внутриигровой валюты либо предметов.

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Разиль Самигуллин