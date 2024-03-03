Эксперт предупредил об опасности взлома «умных» колонок

В РТУ МИРЭА предупредили о возможности взлома «умных» колонок. Собеседник RT объяснил, что злоумышленники могут получить доступ к приватной информации, если устройство не защищено надежным паролем или на нем не отключен микрофон.

Также эксперт порекомендовал не использовать голосовые команды для управления колонкой, когда это не требуется, и отключать ее перед уходом из дома. Кроме того, по мнению специалиста, стоит регулярно обновлять программное обеспечение устройства и удалять историю команд, чтобы они не хранились локально и в облаке.

Ранее специалисты РТУ МИРЭА представили роботизированный комплекс собственной разработки, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям. Устройство может быть использовано для выполнения работ на аварийных зданиях без опасности для людей.

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Нафиса Миннехузина