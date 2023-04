Исследование: 21% россиян хотя бы однажды сталкивались со взломом игрового аккаунта

У 21% россиян хотя бы однажды взламывали аккаунт от игры или игрового сервиса. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Аналитики выяснили, что 40% геймеров в результате происков злоумышленников остались без внутриигровой валюты либо предметов. Еще 38% респондентов признались, что из-за действий взломщиков потеряли большую часть игрового процесса. Около 8% пожаловались на потерю связи с товарищами по игре, так как их аккаунт после компрометации заблокировали.



По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, для большинства кража игрового аккаунта является неприятным инцидентом:

— Как правило, злоумышленники получают доступ к таким данным с помощью вредоносного ПО или фишинга. Но только кражей аккаунтов злоумышленники не ограничиваются, игровая тематика — одна из наиболее привлекательных приманок, — отметил специалист.

Вместе с этим 39% респондентов признались, что после подобных инцидентов стали серьезнее относится к вопросу о защите своих геймерских активов. Еще 32% опрошенных пересмотрели свое отношение к кибербезопасности в принципе. А 40% заявили, что в дальнейшем не отказались бы от работы в сфере информационной безопасности.



