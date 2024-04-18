На 1 апреля целевые межбюджетные трансферты в бюджет Татарстана составили 30,7 млрд рублей

На 1 апреля текущего года в доход бюджета Республики Татарстан поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 30,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Эти средства включают в себя:

субсидии — 27,6 млрд рублей;

субвенции — 2,4 млрд рублей;

иные межбюджетные трансферты — 615,1 млн рублей;

поступления из федеральных фондов — 93,5 млн рублей.

Все поступившие средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с назначением.

Общая сумма планируемых к поступлению средств федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан в 2024 году составляет 68,2 млрд рублей. Напомни, из консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году на соцполитику выделили 59 млрд рублей, что на 60,7 млрд рублей больше, чем запланировано.

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Разиль Самигуллин