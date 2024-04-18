В Казани за 17 апреля 2024 года произошло 6 ДТП с пострадавшими

По данным Госавтоинспекции Казани, на дорогах города за 17 апреля поступило 171 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях, из них шесть с пострадавшими.

В результате происшествий зафиксировано четыре столкновения, одно падение пассажира в общественном транспорте и один наезд на пешехода. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры по обеспечению безопасности на дорогах и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Кроме того, были задержаны четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения и пять водителей без прав управления транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений также доставили пятерых граждан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров