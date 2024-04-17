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Банк России опубликовал курс валют на 18 апреля

16:27, 17.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,7 рубля, доллар приобрел в цене 0,25 рубля, евро также подорожал на 0,34 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 13 рублей;
  • доллар 94,32 рубля;
  • евро 100,28 рубля.

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