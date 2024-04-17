Банк России опубликовал курс валют на 18 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 18 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,7 рубля, доллар приобрел в цене 0,25 рубля, евро также подорожал на 0,34 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 13 рублей;
- доллар 94,32 рубля;
- евро 100,28 рубля.
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