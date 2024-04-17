Количество нарушений ПДД на переездах ГЖД снизилось почти в два раза в январе — марте

В январе — марте 2024 года водители автотранспортных средств нарушили правила дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги 76 раз. Это на 44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три месяца 2024 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали зафиксировано 8 случаев столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадали 3 человека. Для сравнения, за январь — март прошлого года произошло 9 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, которая включает в себя мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности, а также проведение информационно-разъяснительной работы.

Совместно с транспортной полицией работники ГЖД провели более 540 рейдов по выявлению нарушителей за январь — март 2024 года. В ходе рейдов правила пересечения железной дороги напомнили почти 64 тыс. автомобилистам.

Напомним, за первые три месяца 2024 года пригородными туристическими поездами по Горьковской железной дороге воспользовались более 13,5 тысячи пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

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Разиль Самигуллин