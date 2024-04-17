Перевозки пригородными туристическими поездами на ГЖД выросли в 2,5 раза в январе — марте

За первые три месяца 2024 года пригородными туристическими поездами по Горьковской железной дороге воспользовались более 13,5 тысячи пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», отметил, что ретропоезд с паровой тягой Нижний Новгород — Арзамас пользуется особой популярностью. В первом квартале его пассажирами стали более 6,7 тысячи человек.

В состав этого поезда входит уникальный паровоз П-36 и новые вагоны. Они оснащены установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла в вагонах оборудованы регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Во время поездки туристы могут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас: дом-музей А.М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Отметим, что пассажиры Горьковской магистрали также активно путешествуют пригородными поездами по маршрутам Нижний Новгород — Семенов, Казань — Васильево и Казань — Кукмор. Напомним, в январе—марте 2024 года по Горьковской железной дороге (ГЖД) было перевезено почти 50 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Разиль Самигуллин