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Банк России опубликовал курс валют на 17 апреля

16:37, 16.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 17 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,05 рубля, доллар приобрел в цене 0,49 рубля, евро также подорожал на 0,14 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,93 рубля;
  • доллар 94,07 рубля;
  • евро 99,93 рубля.

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