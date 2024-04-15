Татарстан развивает шефские связи с патрульным кораблем «Виктор Великий»

Сегодня был подписан договор о сотрудничестве и развитии шефских связей между Татарстаном и командованием патрульного корабля «Виктор Великий». Корабль проекта 22160 «Виктор Великий» находится на завершающем этапе строительства в Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького. Длина корабля составляет 94 метра, ширина — 14 метров, а водоизмещение — 1500 тонн. Экипаж корабля состоит из 49 человек, автономность плавания — до 60 суток.

Патрульный корабль предназначен для охраны территориальных вод, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов. Корабль предупреждает о нападении различных сил и средств противника и участвует в операциях в дальней морской и океанской зонах.

«Виктор Великий» назван в честь Героя Советского Союза капитана 1 ранга Виктора Ивановича Великого, который стойко и мужественно выполнял свой долг перед отечеством в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, летом 2024 года в Зеленодольском районе республики Татарстан откроется первый из трех цехов нового завода. Это предприятие будет выполнять полный цикл ремонта и восстановления комплектующих газовых турбин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин