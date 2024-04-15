Жители Казани собрали более 1,4 тонны гуманитарной помощи для Лисичанска и Рубежного

В Казани собрали более 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи для подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления социальной политики Ирина Смирнова.

Мэр Казани Ильсур Метшин также отметил, что город активно помогает Лисичанску: с начала года туда отправлены две автоколонны с гуманитарной помощью. Также продолжают работу пункты сбора. Жители Казани, предприятия и частные предприниматели активно участвуют в сборе помощи.

Как напомнила Ирина Смирнова, в марте из Казани отправили очередную партию гуманитарного груза. Для жителей Лисичанска и Рубежного собрали 30 тонн помощи: продукты питания, бытовую химию, медикаменты, строительные материалы и многое другое. Благотворительный фонд АО «Нэфис Косметикс» собрал более 50 тонн продуктовых наборов и комплектов бытовой химии для семей военнослужащих.

Любой желающий может принять участие в сборе гуманитарной помощи. Поддержку оказывают по трем направлениям: помощь семьям, военнослужащим и подшефным территориям. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.

Также, из Казани отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска и Рубежного. Общий вес груза — 30 тонн. Большую часть груза составили строительные материалы: полимерные трубы, муфты, тройники для труб, седелки, электросварные и соединительные отводы и др.

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Разиль Самигуллин