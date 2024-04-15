В Казани пройдет Всероссийский молодежный форум «Работа молодым»

С 18 по 20 апреля в Казани пройдет Всероссийский молодежный форум «Работа молодым». Участниками станут 600 представителей движения студенческих отрядов из более чем 20 регионов страны.

Цель форума — создать возможности для активного диалога между разными группами молодежи, включая школьников, студентов и представителей работающей молодежи. На мероприятии участники смогут обсудить актуальные вопросы трудоустройства молодежи, профессионального роста и развития карьеры, а также изучить возможности для саморазвития и самоосуществления.

«Работа молодым» — это ежегодный форум, направленный на развитие условий для обеспечения трудовой занятости молодежи, продвижение лучших практик и форм трудоустройства. В этом году он пройдет сразу в четырех городах — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге. Это позволит донести информацию о лучших практиках трудоустройства до каждого молодого человека в республике.

В 2023 году на промышленных предприятиях трудились более 5 000 представителей студенческих отрядов, в том числе порядка 1 500 человек — на 25 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 11 регионах России. В производственных отрядах Татарстана трудовой семестр отработали 3 956 студентов.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков подчеркнул, что у современного молодого человека есть два основных запроса — жилье и работа с достойной оплатой труда. Задача форума — создавать возможности и условия для трудоустройства современной студенческой молодежи и выпускников.

Татарстан стал опорной площадкой по развитию производственных отрядов. В прошлом году на предприятиях республики работали почти 4 000 студентов, в том числе и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сейчас важно транслировать этот опыт и в другие регионы, добавил Василий Ислаев, директор Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов».

Напомним, в конце апреля, 25 и 26 числа, столица Республики Татарстан встретит делегации из Китая, Узбекистана, Армении и Белоруссии. Они примут участие в Российском венчурном форуме в Казани. В рамках мероприятия ожидается около 20 событий.

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Разиль Самигуллин