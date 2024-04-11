Делегации из четырех стран примут участие в Российском венчурном форуме в Казани

Уже в конце апреля, 25 и 26 числа, столица Республики Татарстан встретит делегации из Китая, Узбекистана, Армении и Белоруссии. В рамках мероприятия ожидается около 20 событий.

По словам директора Инвестиционно-венчурного фонда республики Дамира Галиева, в этом году будет сделан акцент на развитие международной составляющей. Приоритет отдадут странам БРИКС.

Программа форума разделена на три блока: конгрессный, выставочный и коммуникационный. Во время первого, конгресс-блока, пройдет пленарное заседание с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В рамках выставки будут представлены как стартапы, так и инновационная инфраструктура — вузы, технопарки, индустриальные парки, особые экономические зоны и ИТ-парки. Всего на стендах свои решения представят 50 начинающих компаний со всей страны.

Стоит отметить, что Российский венчурный форум проводится в Казани с 2005 года. С тех пор в деловой программе и выставке приняли участие более 2,4 тысячи компаний и 700 стартапов. В этом году событие будет проходить в течение двух дней, поэтому количество мероприятий увеличится вдвое.

Ранее президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов назвал основную тему предстоящего Российского венчурного форума: «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».

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Разиль Самигуллин