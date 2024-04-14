В России будут присуждать премии в области геодезии и картографии имени Феодосия Красовского

Правительство России учредило премию в области геодезии и картографии. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Премии будут присуждаться раз в пять лет. Десять лауреатов, среди которых могут быть как отдельные ученые, так и авторские коллективы, получат по 1 млн рублей. Первую церемонию награждения планируют провести в 2026 году.

Премия будет присуждаться:

За разработку и создание инновационного геодезического оборудования.

За выдающиеся успехи в укреплении обороны и безопасности страны.

За значимые научные, управленческие и педагогические достижения в этой сфере.

Решение о присуждении премий будет принимать межведомственный совет при Росреестре. Ранее оргкомитет Международной Букеровской премии объявил короткий список. В него вошли шесть книг из Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Швеции. Победителя объявят 21 мая в Лондоне.

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Разиль Самигуллин