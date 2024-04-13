Объявлен короткий список Международной Букеровской премии 2024

Оргкомитет Международной Букеровской премии объявил короткий список. В него вошли шесть книг из Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Южной Корее и Швеции. Победителя объявят 21 мая в Лондоне.

Короткий список Международной Букеровской премии 2024:

Not a River («Не река») Сельва Алмада (перевод с испанского);

Mater 2–10 («Мэйтер 2–10») Хван Сок Ен (перевод с корейского);

What I’d Rather Not Think About («О чем я предпочел бы не думать») Дженте Постхума (перевод с голландского);

Crooked Plow («Кривой плуг») Итамар Виейра Жуниор (перевод с португальского);

The Details («Подробности») Ия Генберг (перевод со шведского);

Kairos («Кайрос») Дженни Эрпенбек (перевод с немецкого).

В прошлом году победителем Международной Букеровской премии стал болгарский писатель Георги Господинов с романом «Времеубежище». Рецензию на это произведение можно прочитать здесь.

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Екатерина Петрова