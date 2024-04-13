Объявлен короткий список Международной Букеровской премии 2024
Оргкомитет Международной Букеровской премии объявил короткий список. В него вошли шесть книг из Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Южной Корее и Швеции. Победителя объявят 21 мая в Лондоне.
Короткий список Международной Букеровской премии 2024:
- Not a River («Не река») Сельва Алмада (перевод с испанского);
- Mater 2–10 («Мэйтер 2–10») Хван Сок Ен (перевод с корейского);
- What I’d Rather Not Think About («О чем я предпочел бы не думать») Дженте Постхума (перевод с голландского);
- Crooked Plow («Кривой плуг») Итамар Виейра Жуниор (перевод с португальского);
- The Details («Подробности») Ия Генберг (перевод со шведского);
- Kairos («Кайрос») Дженни Эрпенбек (перевод с немецкого).
В прошлом году победителем Международной Букеровской премии стал болгарский писатель Георги Господинов с романом «Времеубежище». Рецензию на это произведение можно прочитать здесь.
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