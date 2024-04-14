Смертельное ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург в Бугульминском районе
На 313-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу КАМАЗу.
В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, за 13 апреля 2024 года поступило 115 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них одно ДТП произошло с пострадавшим — упал пассажир в общественном транспорте при начале движения.
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