Продукты «супового набора» татарстанцев выросли в среднем на 2%

Фото: Динар Фатыхов

За первую неделю апреля, с 1-го по 7-е число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 188,6 рубля или 696 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.



НАИМЕНОВАНИЕ, КГ ЦЕНА ДО ЦЕНА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, % Капуста белокочанная свежая 37,64 37,15

-1,6

Свекла столовая

43,88

46,96 +7,1

Лук репчатый

36,56

36,67

+0,4 Картофель

25,76

26,18

+1,8

Морковь

40,89

41,61

+1,7



Данные в таблице приведены за период с 1 по 7 апреля 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 507,6 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671,4 рублей за баранину и 197 рублей за килограмм куриного мяса.

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Рената Валеева