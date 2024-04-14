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Продукты «супового набора» татарстанцев выросли в среднем на 2%

09:40, 14.04.2024
Продукты «супового набора» татарстанцев выросли в среднем на 2%
Фото: Динар Фатыхов

За первую неделю апреля, с 1-го по 7-е число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 188,6 рубля или 696 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.

НАИМЕНОВАНИЕ, КГЦЕНА ДОЦЕНА ПОСЛЕИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
Капуста белокочанная свежая37,6437,15
-1,6
Свекла столовая
43,88

46,96

+7,1
Лук репчатый
36,56
36,67

+0,4

Картофель
25,76
26,18
+1,8
Морковь
40,89
41,61
+1,7

Данные в таблице приведены за период с 1 по 7 апреля 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 507,6 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671,4 рублей за баранину и 197 рублей за килограмм куриного мяса.

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Рената Валеева
ЭкономикаОбщество Татарстан

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