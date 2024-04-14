Продукты «супового набора» татарстанцев выросли в среднем на 2%
За первую неделю апреля, с 1-го по 7-е число, продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 188,6 рубля или 696 рублей, если к нему добавить говядину.
Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.
|НАИМЕНОВАНИЕ, КГ
|ЦЕНА ДО
|ЦЕНА ПОСЛЕ
|ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
|Капуста белокочанная свежая
|37,64
|37,15
|-1,6
|Свекла столовая
|43,88
46,96
|+7,1
|Лук репчатый
|36,56
|36,67
+0,4
|Картофель
|25,76
|26,18
|+1,8
|Морковь
|40,89
|41,61
|+1,7
Данные в таблице приведены за период с 1 по 7 апреля 2024 года.
Также покупателям в РТ придется отдать 507,6 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 671,4 рублей за баранину и 197 рублей за килограмм куриного мяса.
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