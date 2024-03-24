В Татарстане подорожали продукты из «борщевого набора»

Фото: Динар Фатыхов

За неделю в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора». Об этом «Реальному времени» стало известно из документов органов статистики по Республике Татарстан.

Так, за килограмм овощей жителям республики придется отдать 182 рубля (без учета говядины):



Наименование, КГ цена до цена после изменение цены, % Капуста белокочанная свежая 37,68 38,89 +3,24% Свекла столовая 40,93 41,36 +1,30% Морковь 38,24 39,11 +2,26% Лук репчатый 37,39 36,76 -1,68% Картофель 24,97 25,5 +2,53%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 504 рубля за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 666 рублей за баранину и 193 рубля за килограмм куриного мяса.



Ранее «Реальное время» выяснило, что в России за минувший год на 10% подорожала мясная продукция.

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Олег Исаков