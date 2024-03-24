В Татарстане подорожали продукты из «борщевого набора»
За неделю в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора». Об этом «Реальному времени» стало известно из документов органов статистики по Республике Татарстан.
Так, за килограмм овощей жителям республики придется отдать 182 рубля (без учета говядины):
|Наименование, КГ
|цена до
|цена после
|изменение цены, %
|Капуста белокочанная свежая
|37,68
|38,89
|+3,24%
|Свекла столовая
|40,93
|41,36
|+1,30%
|Морковь
|38,24
|39,11
|+2,26%
|Лук репчатый
|37,39
|36,76
|-1,68%
|Картофель
|24,97
|25,5
|+2,53%
Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.
Также покупателям в РТ придется отдать 504 рубля за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 666 рублей за баранину и 193 рубля за килограмм куриного мяса.
Ранее «Реальное время» выяснило, что в России за минувший год на 10% подорожала мясная продукция.
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