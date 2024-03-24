Новости экономики

20:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане подорожали продукты из «борщевого набора»

17:04, 24.03.2024
В Татарстане подорожали продукты из «борщевого набора»
Фото: Динар Фатыхов

За неделю в Татарстане на 2% подорожали продукты «борщевого набора». Об этом «Реальному времени» стало известно из документов органов статистики по Республике Татарстан.

Так, за килограмм овощей жителям республики придется отдать 182 рубля (без учета говядины):

Наименование, КГцена доцена послеизменение цены, %
Капуста белокочанная свежая37,6838,89+3,24%
Свекла столовая40,9341,36+1,30%
Морковь38,2439,11+2,26%
Лук репчатый37,3936,76-1,68%
Картофель24,9725,5+2,53%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 504 рубля за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 666 рублей за баранину и 193 рубля за килограмм куриного мяса.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в России за минувший год на 10% подорожала мясная продукция.

    Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

    Олег Исаков
    ЭкономикаФинансы Татарстан
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также
    Фондовый рынок
    • Татнефть694.5
    • Нижнекамскнефтехим105.2
    • Казаньоргсинтез102.5
    • КАМАЗ177.1
    • Нижнекамскшина75.95
    • Таттелеком1.074