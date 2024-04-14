На Тоболе в Курганской области усилилось течение

На реке Тобол в Курганской области наблюдается усиление течения. Поток идет на Курган. Об этом извещает ТАСС, со ссылкой на сообщение главы региона Вадима Шумкова в своем telegram-канале.

Напомним, повышение уровня воды в реках Уй и Тобол привело к подтоплению более 180 жилых домов и свыше 280 приусадебных участков в Курганской области.

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