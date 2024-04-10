В Курганской области эвакуировали более 4 тысяч человек в связи с повышением уровня воды

Повышение уровня воды в реках Уй и Тобол привело к подтоплению более 180 жилых домов и свыше 280 приусадебных участков в Курганской области.

Согласно информации представителей МЧС России, на данный момент 12 населенных пунктов оказались в зоне риска. В рамках спасательной операции уже эвакуировано более 4,3 тыс. человек, в том числе 685 детей.

Около 1,8 тыс. человек и 600 единиц техники задействованы в борьбе с наводнением. Основное внимание уделяется эвакуации жителей и укреплению береговых линий. В настоящее время работает 21 пункт временного размещения, где обеспечивается проживание более 500 человек, включая детей. Спасатели продолжают усилия по смягчению последствий стихийного бедствия в Курганской области.

Ранее в «Реальном времени» сообщили о катастрофических паводках в Орске и затоплении двух с половиной тысяч домов. В настоящее время подтоплена половина территории Старого города в Орске. Существует риск изоляции города.



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Анастасия Фартыгина